Paranın izini çek yoluyla kaybettirdiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “konser yolsuzluğu soruşturması” dosyasında, belediye bütçesinden aktarılan paraların şirketler arasında dolaştırıldığı ve sistem dışına çıkarıldığına dair yeni tespitler yer aldı. MASAK raporuna göre, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden para hareketlerinde vergi kaçakçılığına işaret eden bulgular tespit edildi. Raporda, şirketin sahibi O.E. adına kayıtlı hesaplardan 368 milyon 89 bin 945 lira girdiği, bu paranın önemli kısmının çek tahsilatı ile nakit çekilerek bankacılık sisteminden çıkarıldığı belirtildi. Aynı hesaplardan İ.Ç. 325 milyon 976 bin lira, M.Ö.’nün 39 milyon 600 bin lira tutarında çek tahsil ettiği saptandı. İ.Ç.’nin “Vergi Usul Kanununa muhalefet” nedeniyle 16 farklı kovuşturmada sanık olduğu, M.Ö.’nün de vergi kaçakçılığı suçundan yargılandığı ifade edildi.