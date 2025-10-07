Ankara susuz Mansur Yavaş sessiz: 'Su kıtlığı değil yönetim kıtlığı yaşıyoruz'

'ANKARA SUSUZ, BELEDİYE SESSİZ'





4 gün önce Kızılay-Çayyolu hattındaki metro arızasına da değinen Yalçın, "Bir yanda su yok, diğer yanda ulaşım yok. Başkent'te hem musluk akmıyor hem raylar işlemiyor. Üstüne bir de trafik sorunu her geçen gün büyüyor. Ankaralılar, bir damla suya ulaşmak için saatlerce beklerken, işe gitmek için de saatlerce trafikte kalıyor. Yollar dar, kavşaklar tıkalı, sinyalizasyon sistemi bile çökmüş durumda. Ankara artık hem susuz hem tıkanmış bir şehir haline getirildi. Üstelik mevcut sistem işlemez hale gelmişken, Mamak'ta sözde metro temeli attılar. Ama o günden bugüne bir kazma daha vurulmadı. Bu da gösteriyor ki Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet üretmek yerine algı üretmeyi tercih ediyor. Yani işler yürümüyor. Bu hakkı koruyamayan bir yönetim, artık bu şehri yönetme hakkını da kaybetmiştir. Ankara susuz, belediye sessiz" açıklamasında bulundu.