Kooperatif mağdurları güvence istiyor

Grup adına konuşan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, “1,5 yıldır duran inşaatlar nedeniyle hem maddi hem de manevi büyük mağduriyet yaşıyoruz. Betonlar çatladı, demirler paslandı. Umutlarımız da eridi. Belediye güvencesi denildi, biz de inandık” diye konuştu. Alpyavuz, “Bizler sadece verdiğimiz her kuruşun karşılığını beton, demir ve ev olarak görmek istiyoruz. Belediye bize ‘Susun, ses çıkarmayın, hak aramayın. İstediğimiz parayı verin, dayattığımız ‘iyi niyet protokolü’ sözleşmesini imzalayın’ diyor. Bu kez iyi niyet değil, gerçek güvence talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.