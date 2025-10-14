Kooperatif mağdurları güvence istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası kooperatif mağdurları olarak anılan hak sahipleri, Gaziemir 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi inşaatı önünde açıklama yaptı.
Grup adına konuşan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, “1,5 yıldır duran inşaatlar nedeniyle hem maddi hem de manevi büyük mağduriyet yaşıyoruz. Betonlar çatladı, demirler paslandı. Umutlarımız da eridi. Belediye güvencesi denildi, biz de inandık” diye konuştu. Alpyavuz, “Bizler sadece verdiğimiz her kuruşun karşılığını beton, demir ve ev olarak görmek istiyoruz. Belediye bize ‘Susun, ses çıkarmayın, hak aramayın. İstediğimiz parayı verin, dayattığımız ‘iyi niyet protokolü’ sözleşmesini imzalayın’ diyor. Bu kez iyi niyet değil, gerçek güvence talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
YARGILAMA SÜRÜYOR
Öte yandan belediye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 6'sı tutuklu 65 sanığın yargılanmasına dün de devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları katıldı Duruşmada savunması alınamayan sanıklar ve mağdurlar dinlendi.