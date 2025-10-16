İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bugün kent genelinde yapılacak planlı su kesintilerine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasına göre, 16 Ekim tarihli program dahilinde toplam 4 ilçede su kesintisi uygulanacak. Dikili'de 6 saatlik su kesintisi yaşanacak. Vatandaşların olası mağduriyet yaşamamaları için kesinti saatlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu. İşte İZSU 16 Ekim planlı su kesintisi programı.
ÇEŞME ŞİFNE 16.10.2025 saat 09:23 ile 10:23 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası.
DİKİLİ ÇANDARLI 16.10.2025 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ABAY KUNANBAY CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇANDARLI SİTELER BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
DİKİLİ ÇANDARLI 16.10.2025 saat 00:00 ile 06:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÇANDARLI MAH. DENİZ SK MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
SEFERİHİSAR DÜZCE 16.10.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4345 Sok. Ana boru arızasından dolayı bölgeye sular verilememektedir.
URLA ALTINTAŞ 16.10.2025 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARZASINDAN DOLAYI YAKIN ÇEVRELERDE ETKİLENİR İTO KENT TEKKE CAD İÇMELER.