Meteorolojiden 16 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:0013/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerinde, 16 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan bazı illere kar ve kuvvetli yağış bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi ve Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


KAR VE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI


Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ


İstanbul, Ankara, İzmir ve bazı illerde hava durumu şöyle:


İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu


ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu


İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu


ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 20°C

Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı


RİZE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.


ERZURUM °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


KARS °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Muş, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Van, Yozgat.


Sarı kodlu uyarı nedir?


Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul
#İzmir
