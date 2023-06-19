Bu gurur anne babaların

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü’ne bağlı Şehit Kerim Keçeci Kız Kur’an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan 8 Hafize öğrenci için “İcazet ve Taç Giyme Töreni” düzenlendi. Program Merkez Yeni Camii İmam-Hatibi Kadir Güney’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, azimle çalışarak hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tek tek tebrik etti.

Çaycuma İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü İhsan Günay’ın konuşmasının ardından, Hafızlık ile ilgili sinevizyon gösterisi, öğrencilerin ilahi ve şiir dinletisinden sonra, Hafizelere anne ve babaları tarafından hafızlık taçları takılarak, belgeleri verilirken hayırseverler tarafından alınan hediyeler takdim edildi. İlçe Müftülüğü Vaizi Derya Göveç tarafından, “Hafızlığın Önemi” konulu konferans verildi ve ardından tören yapılan dua ile sona erdi.