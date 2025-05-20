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Bursa'da feci olay: 11 yaşındaki çocuğun bacağına korkuluk demiri saplandı

Bursa'da feci olay: 11 yaşındaki çocuğun bacağına korkuluk demiri saplandı

16:0720/05/2025, Salı
AA
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Olay yerine gelen ekipler, korkuluğu keserek çocuğu kurtardı.
Olay yerine gelen ekipler, korkuluğu keserek çocuğu kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın duvarına tırmanmaya çalışırken bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın duvarına tırmanmaya çalışırken bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı.

Fatih Mahallesi Erdoğdu Sokak'ta 11 yaşındaki Asaf O, oturdukları apartmanın duvarına tırmandı.

Bu esnada dengesini kaybeden çocuk, demir korkuluğun üstüne düştü.

Bacağına korkuluk saplanan çocuğu fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, korkuluğu keserek çocuğu kurtardı.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası doktor gözetiminde çıkarıldı.

Tedavi altına alınan Asaf O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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