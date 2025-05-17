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Cizre'de eline demir korkuluk saplanan 8 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Cizre'de eline demir korkuluk saplanan 8 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

19:1317/05/2025, Cumartesi
IHA
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde eline demir korkuluk saplanan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cizre Kaymakamlık bahçesi duvarına çıkıp bahçedeki dut ağacından dut yemek isteyen H.P. (8), dengesini kaybedip düşmesi sonucu eline demir korkuluk saplandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince demir korkuluğun kesilmesiyle kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#Şırnak
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