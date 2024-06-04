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Bursa'da korkutan yangın: Uçaklar ve helikopterler bölgeye sevk edildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ormanlarında yangın çıktı. Bölgeye uçaklar ve helikopterin yanı sıra karadan da orman ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

14:13 - 4/06/2024 mardi
Güncelleme: 14:16 - 4/06/2024 mardi
Söndürme çalışması sürüyor.
Söndürme çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda saat 13.30 sularında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında çam ağaçlarının yandığı, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile Orhaneli Belediyesi'nden itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.


Öte yandan Balıkesir Edremit'te konuşlu 2 adet AT 805 tipi yangın söndürme uçağının bölgeye intikal ettirildiği, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden de bir helikopterin müdahaleye başladığı belirtildi.


Bursa'da bugün hava sıcaklığının 37 dereceye kadar ulaştığı ifade edilirken, söndürme çalışması sürüyor.



#Bursa
#Orhaneli
#Orman yangını
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