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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

ByLock’un lisans sahibi David Keynes'in tahliye edildiği ortaya çıktı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in 3 Kasım'da yapılan tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı. Mahkeme, Keynes hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

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Haber Merkezi DHA
ByLock’un lisans sahibi David Keynesin tahliye edildiği ortaya çıktı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in 3 Kasım'da yapılan tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı. Mahkeme, Keynes hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarılan David Keynes, itirafçı olmak için avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. 9 Haziran 2021 İstanbul'a gelen Keynes, gözaltına alındı. 14 Haziran'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Keynes, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi.


ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı
GÜNDEM
ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı

TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

David Keynes hakkındaki ilk duruşma, 6 Ekim'de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmasını yapan Keynes'in, tutukluluk incelemesi ise 3 Kasım'da yapıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki delillerin büyük oranda toplandığı, sanığın soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından geldiği, kaçma şüphesinin bulunduğuna dair somut bir olgunun bulunmadığı, ayrıca hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ihtimalinin bulunması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Keynes hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

ByLock'un lisans sahibi David Keynes (Alpaslan Demir): Sadece FETÖ'cüler için hazırlandı
OYNAT 00:50
ByLock'un lisans sahibi David Keynes (Alpaslan Demir): Sadece FETÖ'cüler için hazırlandı
FETÖ'nün gizli mesajlaşma uygulaması ByLock'un sahibi David Keynes tutuklandı. Alpaslan Demir olan ismini ABD vatandaşlığına geçerek David Keynes olarak değiştiren zanlı, ByLock'un tamamen FETÖ için geliştirilen bir uygulama olduğunu da açıkladı. Soruşturmayı yürüten Savcı, Keynes'in tüm bildiklerini anlatmadığını söyledi.


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