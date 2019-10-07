Gündem Cezaevinden izinli çıktı Uyuşturucu operasyonunda yakalandı
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Cezaevinden izinli çıktı: Uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Çorum'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü hakkında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, hükümlünün F.G'ye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine zanlılara ait iki eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 461 uyuşturucu hap, 55 gram skunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucu operasyonunda yakalandı. (arşiv)
Cezaevinden izinli çıkıp uyuşturucu operasyonunda yakalandı. (arşiv)

Çorum 'da bir hükümlü cezaevinden izinli çıktıktan sonra emniyetin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

  • İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum Açık Cezaevinden izinli çıkan M.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İki eve operasyon

Hükümlünün F.G'ye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine zanlılara ait iki eve operasyon düzenledi.

  • Operasyonda 461 uyuşturucu hap, 55 gram skunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.G, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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