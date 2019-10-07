Cezaevinden izinli çıktı: Uyuşturucu operasyonunda yakalandı

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Çukurca'dan acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da yaşanan araç kazasında ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.