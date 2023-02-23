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CHP lideri Kılıçdaroğlu asılsız ihbarlar yayan Ekşi Sözlük'e sahip çıktı: Elinizi hemen çekin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelini eleştirdi.

09:33 . 23/02/2023 Thursday
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye, 17 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerde, binlerce insan hayatını kaybetti. Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu süreçte yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine akın etti. Burada canla başla verilen mücadelede ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.

Erişim engeli getirildi

Bu seferberliği gölgede bırakmak isteyenler, felaketin ilk gününden itibaren sosyal medyada provokasyon amaçlı çok sayıda paylaşımlar yaptı. Bunun üzerine ilgili birimler harekete geçti. Asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi. 21 Şubat 2023 tarihinde alınan bu karar sonrası Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor.

'İletişim Başkanlığı elini Ekşi Sözlük'ten hemen çek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Ekşi Sözlük'ün engellenmesine tepki gösterdi. "Twitter'ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağrılarını duyamadım." diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük'ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!




#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#ekşi sözlük
2 hours ago
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CHP lideri Kılıçdaroğlu asılsız ihbarlar yayan Ekşi Sözlük'e sahip çıktı: Elinizi hemen çekin
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