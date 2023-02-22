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AK Parti'den 'Ekşi Sözlük' açıklaması: Kapalı kalacak

Kahramanmaraş depreminin ardından birçok dezenformasyonun yayıldığı Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesiyle ilgili AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'den açıklama geldi. Birinci sitenin kapalı kalacağını söyledi.

17:29 . 22/02/2023 Çarşamba
Diğer
Ekşi Sözlük

Ekşi Sözlük

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözlüğün kapatılmasına karşı yapılan eleştiriler üzerine,
"'Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür' diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler"
dedi. Ekşi Sözlük'ün asıl hedefinin "milletin manevi değerleri" olduğunu belirten Birinci, sitenin kapalı kalacağını ifade etti.

Birinci'nin açıklaması şu şekilde;

"Ekşi Sözlük kapanmasın, bana da çok hakaret var, ama özgürlüktür" diyen siyasetçiler, münhasıran kendilerine sövdürdükleri özel mecralarını açabilirler. Ekşimiş mecranın temel hedefi milletimizin maneviyatıdır, mecra kapalı kalacaktır. "

#ekşi sözlük
#deprem
#Mücahit Birinci
29 dakika önce
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