'Askerler yardım kolilerini yağmalıyor' iftirasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

"AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddialara ilişkin, 'Karaçay Barajı'yla ilgili bir söylenti yayıldı. Karaçay Barajını da kontrol ettik. İlgili Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız şu an itibarıyla ön kontrol, ön alınan bilgiler çerçevesinde henüz teyit edilen herhangi bir risk olmadığını görmüş bulunuyoruz' ifadelerini kullanmıştır. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerimiz bölgedeki barajlarımızı yerinde inceliyor. İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor' açıklamasıyla iddiaları yalanlamıştır. Ayrıca Karaçay Barajı Osmaniye'de değil, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer almaktadır."