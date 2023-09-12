CHP'li belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti: Ne bu telaş Kılıçdaroğlu?

4 buçuk yıldır 21 kere denetimden geçtik, hakkımızda hiçbir dava açılmadı. Tek bir soruşturmamız var o da benim madalyam. Dava Danıştay'dan kesinleşmedi. O dava da jeotermal tesislerine ruhsat vermediğim içindi. Bununla ilgili seçimden önce söz vermiştim, sözümün arkasındayım.