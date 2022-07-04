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POLİTİKA

CHP’li belediyede 10 milyon liralık yolsuzluk: 26 kişi gözaltında

CHP’li Menderes Belediyesi’nin çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlük sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve Yazı İşleri Müdürünün de bulunduğu 26 belediye çalışanı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Diğer
CHP’li belediyede 10 milyon liralık yolsuzluk: 26 kişi gözaltında
Menderes Belediyesi

CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri ile bilirkişiler tarafından hazırlanan raporları inceledi.

10 MİLYON LİRALIK ZARAR

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

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26 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Aralarında Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve Yazı İşleri Müdürünün de bulunduğu 26 belediye çalışanına 'İhaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alınırken 2 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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