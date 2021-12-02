Gündem CHPli Saruhanlı Belediyesinde hurda vurgunu
MANİSA

CHPli Saruhanlı Belediyesi'nde hurda vurgunu

Manisa Saruhanlı’da CHP’li belediyeye ait 280 ton hurdanın ihale yapılmadan üçüncü şahıslara satıldığı ve elde edilen gelirin belediyenin hesabına yatırılmadığı ortaya çıktı. Yapılan ihbarlar sonucu ortaya çıkan skandalın ardından Saruhanlı Belediye Başkanı CHP’li Zeki Bilgin hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
CHPli Saruhanlı Belediyesinde hurda vurgunu
İçişleri Bakanlığı, tespit edilen yolsuzluğun soruşturulması için Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma izni verdi.

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Manisa Saruhanlı’da CHP’li belediyeye ait 280 ton hurdanın ihale yapılmadan üçüncü şahıslara satıldığı ve elde edilen gelirin belediyenin hesabına yatırılmadığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Saruhanlı Belediyesi’nde hurda yolsuzluğu yapıldığına yönelik ihbar aldı. Bunun üzerine iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, şantiyelerdeki görevlilerin ifadelerine başvurdu, MOBESE kameralarını izledi, belediyenin hesaplarını inceledi.

280 ton hurdanın ihale yapılmadan üçüncü şahıslara ve özel şirketlere satıldığı saptandı.
280 ton hurdanın ihale yapılmadan üçüncü şahıslara ve özel şirketlere satıldığı saptandı.

İHALESİZ SATTI

Yapılan araştırma ve incelemede, CHP’li Saruhanlı Belediyesi’ne ait olan iki şantiyede, belediyeye ait toplam 280 ton hurdanın ihale yapılmadan üçüncü şahıslara ve özel şirketlere satıldığı saptandı. 280 ton hurda satışından elde edilen gelirin ise belediyenin hesaplarına yatırılmadığı belirlendi. Müfettişler yaptıkları ön inceleme sonrası hazırladıkları raporu İçişleri Bakanlığı’na sundu.

Aynı zamanda Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen rapor sonrası Başsavcılık İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

Müfettişler yaptıkları ön inceleme sonrası hazırladıkları raporu İçişleri Bakanlığı’na sundu.
Müfettişler yaptıkları ön inceleme sonrası hazırladıkları raporu İçişleri Bakanlığı’na sundu.

BAŞKANA SORUŞTURMA

İçişleri Bakanlığı, tespit edilen yolsuzluğun soruşturulması için Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma izni verdi. CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin hakkında verilen soruşturma izni kararında şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu iddiayla ilgili olarak yapılan araştırma-ön inceleme sonucunda, ‘belediye şantiyelerindeki hurdaların üçüncü şahıslara ihalesiz satıldığı ve bedelinin belediyenin hesabına yatırılmadığı tespit edilmiştir.”

Zeki Bilgin
Zeki Bilgin

KASAYA GİRMEDİ

“Belediyenin sanayi içindeki şantiyesinden 2019’da 120 ton, Dallas şantiyesinden 2020’de 160 ton olmak üzere toplam 280 ton hurda malzemenin ihale yapılmadan satılması ve satıştan elde edilen gelirin belediye hesabına intikal ettirilmemesi suretiyle Devlet İhale Kanunu, Belediye Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa aykırı hareket edildiği anlaşılmıştır.”

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