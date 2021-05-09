Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHPli Cihangir İslam HDPnin Millet İttifakının içinde olması lazım
POLİTİKA

CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım

Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, HDP'nin de Millet İttifakı içerisinde yer alması gerektiğini açıkladı. İslam, "Israrla HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olmasını başından beri savundum, hala daha savunuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
CHPli Cihangir İslam: HDPnin Millet İttifakının içinde olması lazım
Arşiv

Geride kalan genel seçimlerde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi’ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti.

İslam’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında parti rozetini kendisine takmasıyla resmen CHP'li olmuştu.

"HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım"

Independent Türkçe'ye konuşan İslam, "CHP'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'nda HDP de yer almalı mı?" sorusunun yanıtladı.

İslam, "Israrla HDP'nin de Millet İttifakı'nın içinde olmasını başından beri savundum, hala daha savunuyorum. Birtakım problemler tek taraflı değil, siyasetin içinden baktığınız zaman daha farklı" dedi.

İslam konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sivil toplum bize şunu öğretti; farklı kimliklerle benzer siyasetler güdülebilir. Yani bugün siyasete baktığınızda bazı siyasetçiler -bugün bizi yönetenler de öyle düşünüyor- zannediyor ki ben tek bir kimlik yaratırsam, tek bir kimlik oluşturursam, ülke düze çıkar. Hayır böyle değil. Önemli olan şudur: Farklılıklarımıza rağmen sizinle biz aynı mekânı bir hukuk sistemi, bir adil sistem içerisinde paylaşabiliyor muyuz? Birbirimizin arkasını kollayabiliyor muyuz? Birlikte iş yapabilme becerimiz var mı? Yöneticimizi bu ülkeyi yöneteceğimizi, mevzuatımızı birlikte tayin edebiliyor muyuz?"

Cihangir İslam CHP’ye katıldı: Rozetini Kılıçdaroğlu taktı
GÜNDEM
Cihangir İslam CHP’ye katıldı: Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti
GÜNDEM
Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti

CHP'li Cihangir İslam: Andımız uygulaması hayvanlara yönelik bir uygulamadır
OYNAT 00:32
CHP'li Cihangir İslam: Andımız uygulaması hayvanlara yönelik bir uygulamadır
Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Danıştay'ın 'Andımız' kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslam, Andımız'ı 'hayvanlara yönelik bir uygulama' olarak tanımladı.

Abone Ol Google News
Derbide kazanan Galatasaray

Derbide kazanan Galatasaray

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve şampiyonluk yarışı kızıştı.
Fenerbahçelileriağlatan galibiyet

Fenerbahçelileri
ağlatan galibiyet

Sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın 90+6'da attığı golle kazandı.
CHPli Cihangir İslam: HDPnin Millet İttifakının içinde olması lazım

Felaket senaryosu

Felaket senaryosu

​Puanlar eşitlenirse hangi takım şampiyon olacak?

​Galatasaray'ın golü öncesi verilen aut kararı 'pes' dedirtti.

Hedefinde PKK ve İsrail vardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin açıklama.
Golü attı <br>ortalık karıştı

Golü attı
ortalık karıştı

​Fenerbahçeli taraftarları çılgına çeviren an.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.