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DENİZLİ

Çiçek gibi cami

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 217 yıllık Hacı Ömer Ağa Camii, duvarlarında kök boyalarla çizilen çiçek, gül, lale, karanfil, üzüm, armut, elma, nar ve karpuz resimleriyle ilgi çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hacı Ömer Ağa Camii
Hacı Ömer Ağa Camii

Kent merkezine 76 kilometre uzaklıkta Yazır Mahallesi meydanında bulunan Hacı Ömer Ağa Camii, Selçuklu döneminin mimari özelliklerini yansıtıyor. Duvar çizimleriyle Anadolu'daki tarihi camiler içerisinde farklı bir yere sahip olan ibadethane, dışarıdan bakıldığında sade yapısına karşın içine girildiğinde adeta bambaşka bir dünyayla karşılaşılıyor. Duvar ve tavanlarında çiçek, gül, lale, karanfil, üzüm, armut, elma, nar ve karpuz resimleriyle süslü Hacı Ömer Ağa Camii, farklı atmosferiyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

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