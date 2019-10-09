Çiçek gibi cami

Kent merkezine 76 kilometre uzaklıkta Yazır Mahallesi meydanında bulunan Hacı Ömer Ağa Camii, Selçuklu döneminin mimari özelliklerini yansıtıyor. Duvar çizimleriyle Anadolu'daki tarihi camiler içerisinde farklı bir yere sahip olan ibadethane, dışarıdan bakıldığında sade yapısına karşın içine girildiğinde adeta bambaşka bir dünyayla karşılaşılıyor. Duvar ve tavanlarında çiçek, gül, lale, karanfil, üzüm, armut, elma, nar ve karpuz resimleriyle süslü Hacı Ömer Ağa Camii, farklı atmosferiyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

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