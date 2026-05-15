Çiftçiler traktörleriyle katıldı: Avrupa’da eylem Kocaeli’de şenlik var

12:34 15/05/2026
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019’dan bu yana tarım ve hayvancılık alanında 97 projeye toplam 1,5 milyar TL destek sağlarken, üreticilere gübreden fideye, seradan ilaca kadar birçok alanda katkı sunmaya devam ediyor.
Dünya Çiftçiler Günü, Kocaeli’de yüzlerce çiftçinin katıldığı kortej ve şenlikle kutlandı. Dünyanın birçok yerinde, özellikle Avrupa’da eylem için sokağa inen traktörler, Kocaeli’de şenliğe katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, traktör üstünde bu mutlu günde çiftçileri yalnız bırakmadı.

Dünya Çiftçiler Günü, Kocaeli’de çok sayıda üreticinin katıldığı kortej yürüyüşü ve şenlik programıyla coşkulu bir atmosferde kutlandı.

Yedi yılda 1.5 milyar TL destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 97 adet tarım ve hayvancılık projesine 1,5 milyar TL’lik destek sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Devlet katkılarına ilave olarak seradan gübreye, fideden ilaca kadar birçok alanda üreticinin yüzünü güldüren bu katkılar sayesinde son dönemde Kocaeli’nin toprakları daha verimli hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla her yıl Çiftçi Şenliği de düzenleniyor.

Eyleme değil şenliğe katıldılar

Dünya Çiftçiler Günü, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Kocaeli’de de coşkuyla kutlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama etkinliklerinin merkezi İzmit’ti. Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenlenen korteje yoğun katılım oldu. Dünyanın birçok köşesinde, özellikle Avrupa’da eylemlerde görmeye alışık olduğumuz traktörler, Kocaeli’de şenlik için şehir merkezine inerek konvoy yaptı.

Büyükakın’dan yakın ilgi

Cumhuriyet Bulvarı boyunca devam eden korteje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, ziraat odalarının başkanları, tarımsal birliklerin başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi de korteje katıldı. Başkan Büyükakın yürüyüşe katılan kadın çiftçilerle selamlaşırken, akülü traktörlerle alana gelen çocuklar 2 yaşındaki Asya Gümüş ve 6 yaşındaki Şamil Çelebi ile yakından ilgilendi, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Büyükakın, akülü traktörlerle alana gelen çocuklarla yakından ilgilendi.

Şenlik devam edecek

Çiftçilerin traktörleriyle eşlik ettiği kortejde kadın çiftçiler de yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Büyükakın, yürüyüşün bir bölümünde İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ile birlikte traktöre de binerek korteje katıldı.

Başkan Büyükakın: Sulama sistemleri kuruyoruz altyapıyı güçlendiriyoruz

Başkan Büyükakın,
“Toprağın ekilmeye devam etmesi, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olan gıda krizleri açısından son derece önemli. Bunu çok ciddiye almak gerekiyor ve toprağın ekilmeye devam edilmesi gerekiyor. Biz de var gücümüzle destekliyoruz. Bir yandan sulama sistemleri kuruyoruz, altyapıyı güçlendiriyoruz. Destekler zaten devam ediyor. Organik üretime de çok büyük emek veriyoruz. Teknolojiyi tarıma entegre ediyoruz. Tüm bu destekler topraktan kopmamak için. Bütün gayretimiz bu. Toprağımız bereketli olsun inşallah”
dedi.

Başkan Büyükakın tüm Kocaelilileri 17 Mayıs Pazar günü İzmit Sapakpınar Mahallesi’ndeki 11. Çiftçi Şenliği’ne davet etti.



