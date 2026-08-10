Çorlu’da korkunç kaza: Araç içinde yanarak can verdi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu alev alan araçta sıkışan sürücü İsmail Erdoğdu (71) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü U.K. ve 4 yaşındaki çocuğu ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpığı kazada yanan aracın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmail Erdoğdu (71) idaresindeki otomobil ile U.K. idaresindeki otomobil bölünmüş yolda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası alev alan araçta sıkışan sürücü Erdoğdu hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü U.K. ve 4 yaşındaki çocuğu ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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