Çorlu’da korkunç kaza: Araç içinde yanarak can verdi

Aydın'da fabrika deposunda yangın

Aydın'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın depo kısmında bulunan mısır sapı balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve su tankerleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.