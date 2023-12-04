Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'da: Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin daveti kapsamında Doha'ya gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah tarafından karşılandı.
Yüksek Stratejik Komite toplantısına katılacak
Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Dokuzuncu Toplantısı’na katılacak. Toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.
İki lider baş başa görüştü
Resmi törenle karşılanan Erdoğan, gündemi ele almak üzere Sani ile baş başa görüştü.
İki ülke arasında 12 iş birliği anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 12 iş birliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.