Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz tarihi boyunca ayrım gözetmeden kendisine sığınanlara sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü için sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Ülkemiz asırlara sari tarihi boyunca daima mazlum ve mağdura kucak açtı" diyen Erdoğan şunları söyledi:

26 milyondan fazla mülteci var

Bugün dünya genelinde 82 milyonun üzerinde yerinden edilmiş kişi ve 26 milyonu aşkın mülteci vardır. Son 9 yıldır sürekli artan rakamlar, dünyamızın küresel bir mülteci kriziyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Her bir rakamın, bir insan olduğunu düşünmek, yaşanmakta olan acıların ve insani trajedinin boyutunu anlamak için yeterlidir.

Afganistan ve komşumuz Suriye'de devam eden istikrarsızlık, milyonlarca Suriyeli ve Afganı evinden yurdundan etmiştir. Sahraaltı Afrika'da, Myanmar'da da durum farklı değildir.

"Türkiye 4 milyon sığınmacıya güvenli liman"

Ülkemiz asırlara sari tarihi boyunca daima mazlum ve mağdura kucak açmış; din, dil, ırk ve köken ayrımı gözetmeden kendisine sığınanlara sahip çıkmıştır. Hâlihazırda ülkemiz 3,7 milyonu Suriyeli yaklaşık 4 milyon sığınmacıya güvenli liman konumundadır. Türkiye’nin bu fedakârlıkları hem insanlığın onurunu hem de mağdur ve mazlumların hayatını kurtarmıştır.

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"Gelişmiş ülkeler mültecilerin dramlarına kayıtsız"

Mültecilerin Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nin 70. yıldönümü olan 2021 senesinde, küresel ölçekte işbirliği ve dayanışma ortamı halen sağlanamamıştır. Bunda gelişmiş ülkelerin sığınmacıların ve mültecilerin haklarını kısıtlayan, yeniden yerleştirme kotalarını azaltan, mültecilerin dramlarına kayıtsız kalan politikalarının da önemli payı vardır. Gelişmiş ülkeler adil sorumluluk ve yük paylaşımına gitmedikleri gibi, uluslararası mesuliyetlerini de üçüncü ülkelere yüklemeye çalışmaktadır.

Yaşanan mülteci krizinin çözümü hayata tutunma mücadelesini veren bu onurlu insanlara, sadece insani yardım göndermek değildir. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, çatışmaların ve istikrarsızlıkların sonlandırılması ve bu kişilerin evlerine dönmeleri için çaba gösterilmesi şarttır.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nün, koronavirüs salgınıyla beraber acıları ve sıkıntıları daha da artan sığınmacıların tüm bu sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını diliyorum. Bu vesileyle on yıllardır topraklarına kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mültecileri ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.

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