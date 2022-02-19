Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın üç ülkeyi kapsayan Afrika turuna başlıyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın üç ülkeyi kapsayan Afrika turuna başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın üç ülkeyi kapsayan Afrika turuna başlıyor
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri, yatırımlar ve ticarette yeni fırsatlar sunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında, bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte katılacak.

Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Soltenberg ile görüştü: Rusya-Ukrayna krizinde diyalog çağrısı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Soltenberg ile görüştü: Rusya-Ukrayna krizinde diyalog çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından belediyelerden peş peşe 'suda KDV indirimi' açıklamaları
ÖZGÜN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından belediyelerden peş peşe 'suda KDV indirimi' açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Suda indirim yapın
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Suda indirim yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Engelli Memurlar Ataması programında konuştu: Faiz, döviz ve enflasyon prangasını söküp atacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Engelli Memurlar Ataması programında konuştu: Faiz, döviz ve enflasyon prangasını söküp atacağız
Tüm tahminleri doğru çıkmıştı

Tüm tahminleri doğru çıkmıştı

​Simpsonlar bu kez küresel olayla gündemde.
Gurur veren kareler

Gurur veren kareler

​Devletin vurucu gücü dosta güven düşmana korku veriyor.
Tansiyon yükseliyor

​Ukrayna Ordusu duyurdu: Açılan ateş sonucu bir Ukrayna askeri öldü.

​Serik ve Esenyurt belediyeleri kamuyu milyonlarca lira faiz yükünün altına soktu.

​Acil durum ilan edildi: Ölü ve yararlılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.