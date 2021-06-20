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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı. Erdoğan, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Babalar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

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