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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için banka hesabı açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak isteyenler için banka hesabı açıldı. 18 yaşından küçükler ile tüzel kişilerin kampanyaya vatandaşlar en fazla 55 bin 598 lira ile destekte bulunabilecek.

17:46 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarında kullanılmak üzere bağışta bulunmak isteyenlerin nakdi yardımlarını gerçekleştirmeleri için Ziraat Bankasında hesap açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak isteyenler için banka hesabı açıldı.

Kampanyaya seçimlerin her turu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları en fazla 55 bin 598 lira ile katılabilecek.

18 yaşından küçükler ile tüzel kişiler ise kampanyaya destekte bulunamayacak.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan için Ziraat Bankası Cumhurbaşkanlığı Ankara Şubesi'nde açılan hesabın IBAN bilgisi şöyle:

IBAN: TR 46 0001002605033022626018



#seçim kampanyası
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#destek
#bağış hesabı
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