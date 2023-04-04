AK Parti İstanbul'un Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı klip 20 milyon izlenmeyi aştı

"Vaktidir sözü kuşanmanın/Gördün, tüm zamanların önünü ardını/Hem zorlukta hem de mutlulukta varsın/Her şey seninle oldu/Sensiz de olmazdı zaten/Gün oldu sırt sırta verdik/Bir ağacın gölgesinde/Gün oldu telaşla sokağa çıktık/Çarpıştık sancak uğruna/ Sensiz nasıl olacaktı ki/Yolumuz uzundu, beraber kısalttık/Enerjimiz yoktu, birlikte kazdık/Oysa zordu yaptıklarımızı anlatmak/Ama sen anlattın/Hep hayallerimizin peşinden koştuk/Biz koşmadık aslında resmen kanatlandık/Ne sevgiydi bizimkisi/Gece gündüz demeden çalıştık/Ya sen olmasaydın/Hep uyanık olmak zorundaydık/Bir gün yüküm ağır demedin/Bir gün olsun desteğini ve inancını eksik etmedin/Hep yanımızda oldun/Yılmak nedir bilmedin/ ki bugün/Başarıda gurur/Umutta yolculuk/İçimizde zafer/İrademizde birlik/ Yolumuzda kararlılık gösteriyorsak/Bu dava senin omuzlarında yükseldiğindendir/Olsaydı dediğin ne varsa seninle oldu/Türkiye Yüzyılı sensiz olmaz."