AK Parti İstanbul'un Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı klip 20 milyon izlenmeyi aştı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Seninle Oldu Sensiz Olmaz" sloganıyla başlatılan kampanya dijitale taşındı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Seninle Oldu Sensiz Olmaz" sloganıyla başlatılan kampanya dijitale taşındı.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminden Cumhurbaşkanlığına uzanan süreçte hayata geçirdiği projelerin yer aldığı klip yayınladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan klip, pek çok sosyal mecrada yayıldı. Twitter, Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal mecralarda kısa sürede viral olan klip, 20 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.
Kabaktepe, yaptığı paylaşımda, "Olsaydı dediğin ne varsa seninle oldu, Türkiye Yüzyılı sensiz olmaz" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen klipte yer alan sözler ise şöyle: