Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Sadece söz söylemek değil, bir şeyler yapmak gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye gibi orta büyüklükte görünen ama dünyaya verecek mesajı olan ülkelerin teknolojik üstünlük konusunda öne çıkarak dünyanın geleceğine dair söz söylemesi gerektiğini belirterek, "Sadece söz söylemek değil, bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' diye başlattığı ve sonra 'Daha adil bir dünya mümkündür' dediği konu sadece bir söylem değil, bu bizim için birçok bölgede müdahil olduğumuz birçok krizde, paylaştığımız kapasitelerle yani yapıp etmelerimizle katkı verdiğimiz ve geleceğin şekillenmesine etki ettiğimiz bir alandır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği NEXT TRT 2026 etkinliğine katıldı.
Burada konuşan Duran, farklı ülkelerden gelen gençleri bir diyalog içerisinde tutmaya, geleceği şekillendirme konusunda düşünmeye ve tartışmaya yönlendiren etkinlik düzenlemesi dolayısıyla TRT'ye teşekkür etti.
Yeni dünyanın herkese bir miktar endişe verdiğini ve bu endişenin yersiz olmadığını dile getiren Duran, gençlere seslenerek, "Şunu biliyorum, bu dünya sizin dünyanız olacak. Bizim gibi orta yaşların dünyası yavaş yavaş sizlerin eline geçecek." dedi.
Duran, Palantir adlı ABD merkezli bir teknoloji şirketinin 22 maddelik bir manifesto yayımladığını aktararak, bu maddelerin bazılarını okudu.
Bu manifestoda teknolojinin nereye gittiği, teknoloji şirketlerinin toplumu şekillendirmede, dünyaya bakışta nerede olduğu veya olacağını anlatan ifadelerin kullanıldığını kaydeden Duran, "Bu 22 madde içerisinde Amerika'nın yeniden nasıl konumlanacağı, teknoloji şirketleriyle devletin nasıl iç içe geçeceği ve teknoloji şirketlerinin imkanlarının nasıl askeri ve jeopolitik üstünlük için seferber edeceğini anlatan ifadeler var. Elbette bu yeni bir şey değil. Biz şunu biliyoruz. Teknoloji dediğimiz şey çoğu zaman savaşlarla gelişmiş fakat şimdi savaşlar teknolojiyi geliştirirken teknoloji tekrar savaşları güçlendiriyor. Bunun gerçekten hızlı bir sarmala döndüğü dünyanın içerisindeyiz." diye konuştu.
"İnsan olmanın yerine geçecek kararları da ChatGPT'ye mi aldıracağız?"
Son dönemde insanların yapay zekaya belli bilgileri verip "Nasıl karar almalıyım?" diye sorduğunu aktaran Duran, "Verilerden yola çıkarak bu teknolojileri kullanarak çok daha iyi doktorluk yapabilirsiniz, çok daha iyi ürün üretebilirsiniz. Fakat insan olmanın yerine geçecek kararları da ChatGPT'ye mi aldıracağız? Bu, çok önemli bir sorun." dedi.
Duran, konuşmasını şöyle sürdürdü:
İnsanların zihninde dolaşan kavramlar ve söylemeleri, geçmişte şairler, vaizler, rahipler, ideologlar, akademisyenler ve aydınların belirlediğini kaydeden Duran, "Peki bugünün dünyasında söylemleri kimler belirleyecek? Teknoloji şirketleri mi?" diye sordu.
Teknolojik rekabetin hemen arkasında uluslararası bir mücadele olduğunu dile getiren Duran, bugün artık çok kutuplu bir dünyayla karşı karşıya olunduğunu, ABD'nin kendisini, teknolojik üstünlüğünü ve hegemonyasını devam ettirecek bir yerde tutmaya çalıştığını söyledi.
"Yarı makineleşmiş ve zihinleri kontrol altına alınmış insanlar olmamalıyız"
İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin elindeki imkanları haksızlıkların önlenmesi ve adaletin hakim kılınması için kullandığını vurgulayarak, şunları söyledi:
İletişim Başkanlığı olarak hakikati korumakla ilgili bir gayret ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çerçevesinde bunu yaptıklarını, CİMER üzerinden Türkiye'deki vatandaşların taleplerini kamuya ileterek bunların karşılanması yönünde çaba gösterdiklerini belirtti.
"Krizler çağında insan kalmak" meselesi
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da etkinlik kapsamında bu yıl 9 farklı oturumda 4 atölye çalışmasında, sanattan dijital dünyaya, yapay zekadan iklime, spordan medya okur yazarlığına kadar birçok farklı konunun ele alınacağını söyledi.
"Krizler çağında insan kalmak" meselesini önemsediğinin altını çizen Sobacı, "İçinde bulunduğumuz krizler çağının insan üzerindeki etkisini, doğasını, ruhunu, dinamiklerini anlamadan sorunları doğru tespit edip doğru reçeteler yazmanın çok mümkün olmadığını, geleceği neyin üzerine inşa edeceğimize dair kanaatler inşa edemeyeceğimizi düşünüyorum." dedi.
Sobacı, sosyal medyanın algoritma yapısına değinerek, "Algoritmalar neyi ne kadar göreceğimize, bu dönemde kimi takip edeceğimize, neye güleceğimize, neye kızacağımıza, neye ne şekilde tepki vereceğimize müdahil oluyor, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda aslında dikkatimizin bir maddi değere dönüştüğü, metalaştığı, bir ekonominin ve verinin asıl sermaye olarak görüldüğü bir platform zemininin içinde yaşıyoruz." diye konuştu.
NEXT çatısı altında bir araya getirdikleri gençleri, insanlığın ortak meselelerini konuşmaya, tartışmaya ve birlikte çözüm üretmeye davet ettiklerini aktaran Sobacı, farklı ülkelerden gelerek etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.