DAÜ'den OHAL bölgelerinde ikamet eden öğrencilere güçlü destek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası OHAL ilân edilen bölgelerde ikamet eden öğrencilerin öğrenim hayatlarına devam edebilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla depremzede öğrencilere %100 burs hakkı tanıyor. 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde geçerli olmak kaydıyla yüz yüze eğitime katılacak olan depremzede öğrenciler öğrenim harcı ödemeden (%100 burslu) kayıt yaptırabilecekler. Halihazırda kayıt yapıp mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler ise öğrenim harcını bir sonraki akademik döneme aktarabilecekler.





Deprem nedeniyle zorunlu sebeplerden dolayı yüz yüze eğitime katılamayacak olan öğrenciler, başvuru tarihi dikkate alınmaksızın talepte bulunmaları halinde öğrenci hizmetleri fonu dahil herhangi bir ücret ödemeden 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi için kayıt dondurabilecekler. Ayrıca, OHAL Bölgesi’nde ikâmet eden ve Kıbrıs’a gelemeyecek olan öğrencilerin 14 Nisan 2023 tarihine kadar devam zorunluluğu olmayacak ve 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar dönemi için geç kayıt cezası alınmayacaktır.





DAÜ 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim Modelini Açıkladı

DAÜ, 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde sınıf ortamında yüz yüze eğitim yapma kararı aldı. Dersler, Türkiye’de OHAL Bölgesi’nde ikamet eden ve deprem dolayısıyla zorunlu nedenlerden dolayı Kıbrıs’a gelemeyecek olan öğrenciler için dijital ortamda uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklenecek. Ancak bu öğrencilerden Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Eczacılık gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler için dersler yüz yüze yürütülecek. Ayrıca, staj, laboratuvar, stüdyo ve atölye gibi uygulamalar da yüz yüze yapılacak.





Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları yüz yüze gerçekleştirilecek olup, OHAL Bölgeleri’nde olan ve ara sınavlara gelemeyen öğrencilere telâfi imkânı sağlanacak. Telâfi sınavları dönem sonu not teslim tarihinden önce gerçekleştirilecek.







