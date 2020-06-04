Denizli yeni normalle açılışlara başladı

Koronavirüse karşı şehrin yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanlarında yoğun bir şekilde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni normal dönemine geçişle beraber geçici süre faaliyetleri durdurulan tüm tesislerinde tedbir alarak ziyarete açık hale getiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kapsamda geçtiğimiz mart ayında geçici süre kapatılan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Tesisin alt istasyonunda başlayan çalışma kapsamında gişeler, teleferik kabinleri, asansörler, kafe ve restoran ile dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, bungalov evler ve diğer tüm tesisler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından dezenfekte edildi.

Bağbaşı Yaylası

MASKESİZ GİRİŞE İZİN YOK

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapacağı kaydedilirken tesise maskesiz girişe izin verilmeyecek. Teleferik kabinleri ise azami 4 kişi ile sınırlı tutulacak. Restoran, kafe ve diğer tüm tesislerde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre hareket edileceği vurgulanırken, vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiği işaret edildi.

GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kovid-19’a karşı tedbirlerini düzenli bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti. Yeni normale geçişle birlikte rutin hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında hizmete açılan tesislerde de dezenfeksiyon işlemleri yaptıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Kullanıma kapatılan tesislerimizde tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın ziyaretine hazır hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız da lütfen sosyal mesafe, maske ve hijyenlerine dikkat etsin. Biz tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güveni için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.