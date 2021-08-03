Denizli'de kışlaya sabotaj girişimi

Denizli'de, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi.
ALEVLER SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen şüpheli, bölgeden kaçtı. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kaçan şüpheli yakalandı.
İZMİR'DE DE YAKMAYA ÇALIŞTILAR
İzmir'de Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alanda da geçtiğimiz günlerde yangın çıkaran 2 kişi, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçmıştı. Yangın, kışladaki itfaiye aracıyla kışlaya sıçramadan söndürülmüştü.