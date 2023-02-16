Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi

Gaziantep’te enkaz altından 71 saat sonra sağ çıkarılan ve tedavisine İstanbul’da devam edilen 75 yaşındaki Bekir Yıldırım o anları, “Eşim İstanbul’a gitmişti, gitmeseydi kurtulması mümkün değildi. Deprem anında kapıya koştum, 3 gün orada kaldım. Allah’ım çocuklarıma kavuştur, duam buydu, yere vuruyorum, nasıl olsa sesimi duyan olur dedim. Yukarıdaki ve karşısındakine komşuya sesimi duyuyor musun, sen üsttesin diyerek vuruyorum. Ekiplere duydunuz mu beni dedim, ‘duydum’ diyorlar, o an kurtuldum dedim. Çıkarılınca önce hanımımı çağırın dedim, insanın önce arayacağı şey ailesiymiş, her şey boş” diyerek anlattı.