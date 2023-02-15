71 saat enkaz altında kaldı: 'Duyduk seni' dediler o an 'kurtuldum' dedim

“Oğlum beni kurtar, kurtar diyordum. Kabus görüyorsunuz, çok çeşitli şeyler görüyorsun, bir tarafta bakıyorum benim çiftliği soyuyorlar. Bir tarafta hiç görmediğim bir film seyrediyorum. 3 gün kalmışım ama bu arada arada biraz uyanıklık oldu mu elimi pat pat vuruyorum. Beni kurtarın, beni kurtarın diye. 7 katlı bina, ben beşinci kattayım, yanımda kimse yoktu. Eşim buraya geldi o tedavisini falan burada yaptırıyordu. İyi ki yanımda değilmiş, gitmeseydi kurtulması mümkün değildi. Saat 04.00’dan sonra depremde ben kapıya koştum, orada çöktüm. 3 gün 3 gece orada kaldım. Allah’ım çocuklarıma kavuştur, duam buydu, yere vuruyorum. Ben dedim ki nasıl olsa sesimi duyan olur, apartman ya, sonra yukarıdaki komşuya, komşu sesimi duyuyor musun, sen üsttesin diye seslendim. Karşı tarafındakine Hasan sen duyuyor musun, yan taraftakiler duyuyor musunuz, vuruyorum, vuruyorum. 3 günün nasıl geçtiğini bilmiyorum"