|
Gündem

71 saat enkaz altında kaldı: 'Duyduk seni' dediler o an 'kurtuldum' dedim

Gaziantep’te enkaz altından 71 saat sonra sağ çıkarılan ve tedavisine İstanbul’da devam edilen 75 yaşındaki Bekir Yıldırım o anları, “Eşim İstanbul’a gitmişti, gitmeseydi kurtulması mümkün değildi. Deprem anında kapıya koştum, 3 gün orada kaldım. Allah’ım çocuklarıma kavuştur, duam buydu, yere vuruyorum, nasıl olsa sesimi duyan olur dedim. Yukarıdaki ve karşısındakine komşuya sesimi duyuyor musun, sen üsttesin diyerek vuruyorum. Ekiplere duydunuz mu beni dedim, ‘duydum’ diyorlar, o an kurtuldum dedim. Çıkarılınca önce hanımımı çağırın dedim, insanın önce arayacağı şey ailesiymiş, her şey boş” diyerek anlattı.

17:03 . 15/02/2023 Çarşamba
IHA
Bekir Yıldırım

Bekir Yıldırım

Geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem 35 bini aşkın can kaybına, binlerce kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. 10 ildeki yıkımlar sonrası enkaz altından saatler sonra kurtarılan vatandaşlar da herkese umut olmuştu. O depremzedelerden Gaziantep İslahiye’deki 7 katlı apartmanın 5’inci katında oturan İslahiye Ziraat Odası’nın eski Başkanı 75 yaşındaki Bekir Yıldırım enkaz altında yaklaşık 71 saat kaldı.

Depremi hissetmesinin ardından kapıya yönelen ancak çıkmasına imkan olmadan enkaz altında kalan Yıldırım, ile arama kurtarma ekipleri enkaz altında iletişime geçerek 71’nci saatte kurtarmayı başarmıştı. Kolundan yaralanan ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ezilmeler olan, tedavi için İstanbul’a Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen Yıldırım, deprem anını ve enkaz altında yaşadıklarını anlattı.



"Komşu sesimi duyuyor musun, sen üsttesin diye seslendim"

71 saat sonra enkaz altından çıkarılan 75 yaşındaki Bekir Yıldırım,
“Oğlum beni kurtar, kurtar diyordum. Kabus görüyorsunuz, çok çeşitli şeyler görüyorsun, bir tarafta bakıyorum benim çiftliği soyuyorlar. Bir tarafta hiç görmediğim bir film seyrediyorum. 3 gün kalmışım ama bu arada arada biraz uyanıklık oldu mu elimi pat pat vuruyorum. Beni kurtarın, beni kurtarın diye. 7 katlı bina, ben beşinci kattayım, yanımda kimse yoktu. Eşim buraya geldi o tedavisini falan burada yaptırıyordu. İyi ki yanımda değilmiş, gitmeseydi kurtulması mümkün değildi. Saat 04.00’dan sonra depremde ben kapıya koştum, orada çöktüm. 3 gün 3 gece orada kaldım. Allah’ım çocuklarıma kavuştur, duam buydu, yere vuruyorum. Ben dedim ki nasıl olsa sesimi duyan olur, apartman ya, sonra yukarıdaki komşuya, komşu sesimi duyuyor musun, sen üsttesin diye seslendim. Karşı tarafındakine Hasan sen duyuyor musun, yan taraftakiler duyuyor musunuz, vuruyorum, vuruyorum. 3 günün nasıl geçtiğini bilmiyorum"
şeklinde konuştu.

"Duyduk seni’ dediler o an kurtuldum dedim"


Ekiplerin kendisiyle temas kurduğu anları anlatan Yıldırım, "O an ben artık kurtuldum dedim, duydunuz mu beni, ‘duydum, duydum’ diyorlar. Artık ben orada hayata kavuşmuşum, çok şükür. Sağıma, soluma baktım bir şey yok, kolda sıkıntı var. Ben dedim biz yakayı kurtardık, çok şükür. Kaç kişi kurtuldu bilmiyorum, yöneticimizin öldüğünü biliyorum. Çok dostumun, ahbabımın öldüğünü de duydum. Oturduğum bina 23 senelik, benim eski evim 70 senelik, o eve hiçbir şey olmadı. Herkesin bir acısı var, hepimizin acısı var. Allah kimseye yaşatmasın, Allah devletimize zeval vermesin. Biz bunları aşarız ama giden canı getiremeyiz, diğer şeylerin hepsi yapılır. Ne yediğimi, ne içtiğimi bilmiyorum ki aklıma bile gelmiyordu ama şimdi de doğru düzgün yiyemiyorum. Adam acıkmaz mı 3 gün. Çıkarılınca önce hanımımı çağırın dedim, ben ne kadar kıymet veriyormuşum, bilmiyormuşum. İnsanın önce arayacağı şey ailesiymiş, her şey boş” dedi.



#Gaziantep
#Bekir Yıldırım
#Deprem
2 saat önce
default-profile-img
71 saat enkaz altında kaldı: 'Duyduk seni' dediler o an 'kurtuldum' dedim
Adıyaman'da dev kayalar köye düştü
Şahkulu Sultan Dergahı önünde silahlı yaralama: Saldırının nedenini yol verme tartışması
Kardeşi enkazdan kurtulunca şükür namazı kıldı
Dışişleri: NATO Genel Sekreteri ülkemizi ziyaret edecek
Galatasaray, Hatayspor'dan Adekugbe'yi kadrosuna katıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.