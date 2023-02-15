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Üç günde iki kez enkazdan canlı çıktılar: Suriyeli anne ve oğlu mucize eseri kurtuldu

Asrın felaketi olarak kayırlara geçen Kahramanmaraş depreminden ağır etkilenen Suriye'de bir mucize yaşandı. Bir anne ve bebeği üç gün içinde iki kez enkaz altında kaldı ve iki kere sağ çıktı.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enkazdan iki kere kurtulan Suriyeli anne.

Enkazdan iki kere kurtulan Suriyeli anne.

Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır etkilenen Suriye’de bir mucize yaşandı. Bir anne ve bebeğinin, üç gün içinde iki kez enkaz altından kurtarıldığı ortaya çıktı. BBC’de yer alan habere göre, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde, Dima isimli 7 aylık hamile kadın, evinin bir kısmının yıkılması sonucu yaralandı. Afrin’de bir hastaneye götürülen kadın, burada oğlu Adnan’ı doğurdu. Dima, Adnan’ı dünyaya getirdikten sonra depremde hasar alan evine döndü. Ancak ev, üç gün sonra aldığı hasar nedeniyle yıkıldı.

DURUMLARI İYİ

Enkazdan çıkarılan anne ve bebek, Afrin’de yeniden hastaneye götürüldü. Sarılık ve dehidrasyon geçiren bebek, ağır durumda tedaviye alınırken annesi Dima da bacağındaki ağır yaralanma nedeniyle tedavi edildi. Hastanedeki çocuk doktoru, bebeğin iyileşme sürecinde olduğunu belirterek, “Adnan önemli ölçüde iyileşti ve durumu iyiye gidiyor. Onu besliyoruz ve geri kalan ihtiyaçlarını serumla sağlıyoruz” dedi.



#Suriye
#Deprem
#Anne
#Bebek
#Enkaz
2 saat önce
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Üç günde iki kez enkazdan canlı çıktılar: Suriyeli anne ve oğlu mucize eseri kurtuldu
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