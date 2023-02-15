Üç günde iki kez enkazdan canlı çıktılar: Suriyeli anne ve oğlu mucize eseri kurtuldu

Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır etkilenen Suriye’de bir mucize yaşandı. Bir anne ve bebeğinin, üç gün içinde iki kez enkaz altından kurtarıldığı ortaya çıktı. BBC’de yer alan habere göre, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde, Dima isimli 7 aylık hamile kadın, evinin bir kısmının yıkılması sonucu yaralandı. Afrin’de bir hastaneye götürülen kadın, burada oğlu Adnan’ı doğurdu. Dima, Adnan’ı dünyaya getirdikten sonra depremde hasar alan evine döndü. Ancak ev, üç gün sonra aldığı hasar nedeniyle yıkıldı.