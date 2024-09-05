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Dilan-Engin Polat çiftinin yargılandığı davada ikinci gün

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı ‘kara para aklama' davasında Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

16:55 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:03 - 5/09/2024 Perşembe
DHA
Dilan Polat- Engin Polat (Arşiv)
Dilan Polat- Engin Polat (Arşiv)

Kara para aklama suçuyla yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davasının yeni duruşması İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Çift, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis düzenleme suçlarından 40'ar yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

Daha önce cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat, tutuksuz sanık olarak duruşmaya katıldı.

Engin Polat ve diğer üç tutuklu sanık ise cezaevinden getirildi.

Duruşmada hakim davayı ertelerken savcı ise tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.




#Dilan Polat
#Engin Polat
#Mahkeme
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