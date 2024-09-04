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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para dava başladı

Dilan Polat ile eşi Engin Polat yargılamalarına devam ediliyor. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

11:46 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:56 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakim karşısında
Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakim karşısında

Dilan-Engin Polat çifti hakim karşısında. Adli yıl tatilinin sona ermesiyle birlikte adliyelerde yoğun mesai başlıyor. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat yargılamalarına devam ediliyor. Polatların 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Dilan Polat'ın mahkemesi ne oldu, sonuçlandı mı?

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün katıldı.

Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların kimlik tespiti işlemiyle devam ediyor. İddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli, hakim karşısına çıktı.

Dilan Polat dava öncesi eşi Engin Polat'ı ziyaret etti

'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu olan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle 5 Kasım 2023'te tutuklanan Dilan Polat, avukatlarının başvurusunun ardından 9,5 ay sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.


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