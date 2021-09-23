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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arakan Müslümanlarını kaderlerine terk etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri çerçevesinde Türkiye ve Bangladeş, Arakan (Rohingya) Müslümanlarının durumuna ilişkin yüksek düzeyli çevrimiçi toplantı düzenledi. Bakan, Rohingalıların sürdürülebilir dönüşleri için çalışmaya edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rohinga Müslümanlarını kaderlerine asla terk etmeyeceğiz.'' diye konuştu. Afganistan konulu toplantıya da katılan Bakan, "Uluslararası toplum Afganistan'la angajmanını sürdürmeli." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arakan Müslümanlarını kaderlerine terk etmeyeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Çavuşoğlu, toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rohingaların gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşleri için çalışmaya devam edilmeli. Rohinga Müslümanlarını kaderlerine asla terk etmeyeceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle Arakan'da yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Bir görüşme de Afganistan için

Öte yandan G20 Dışişleri Bakanları da, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Görüşmeleri çerçevesinde Afganistan'ı görüşmek üzere çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantı sonrası Twitter hesabından, "İnsani durum ve düzensiz göç başta olmak üzere güncel meseleler hakkında görüşlerimizi paylaştık. Uluslararası toplum Afganistan'la angajmanını sürdürmeli." açıklaması yaptı.

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