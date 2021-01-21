Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pandemi yaratıcı politikalar ve dayanışma olmadan başarılı olamayacağımızı gösterdi

İnternet ortamında üye ülkeler dışişleri bakanlarıyla toplanan Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık eden Çavuşoğlu, açılış konuşmasında, esasen toplantının Türkiye'de yapılmasının planlandığını ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplantının fiziksel olarak gerçekleşemediğini söyledi. Çavuşoğlu, toplantıya Avrupa Birliği (AB), NATO ve Belçikalı yetkililerle görüşmeler yapmak üzere geldiği Brüksel'den katıldığını belirterek, Avrupa'nın en doğudaki, Asya'nın da en batıdaki ülkesi olarak Türkiye'nin iki kıta arasında bağlantı sağladığını, bunun sembolik bir anlamı olduğunu ifade etti.

"Asya'yla daha sıkı bağlar kurulmasını hedefliyoruz"

Türkiye'nin Batı'yla derin entegrasyonuna rağmen Asya'daki köklerinden kopmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sıklıkla 'Asya Yüzyılı' olarak tanımlanan bu dönem için kendimizi en iyi şekilde konumlandırmak adına yeni stratejiler geliştiriyoruz." dedi. Çavuşoğlu, "Yeni Asya" girişiminin 2019'da başlatıldığını anımsatarak, bu çerçevede Asya'yla daha sıkı bağlar kurulmasının hedeflendiğini aktardı.

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Asya'nın yükselişiyle gurur duyduklarının altını çizen Çavuşoğlu, AİD'nin etkinliğini artırmak için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

"Pandemi tüm toplum ve ekonomilerimizi vurdu"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin AİD Başkanlığının tarihi bir küresel krize denk geldiğini belirterek, "Pandemi tüm toplum ve ekonomilerimizi vurdu. Ticaret, turizm, yabancı havale ve hidrokarbonlara güvenen ülkeler etkilerini daha fazla hissetti. Turizm sektörüne etkisi ise özellikle sert oldu." dedi. Bu nedenle toplantının temasını "Yeni Normal ve Güvenli, Sağlık Turizm" olarak belirlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, aşıların gelişiyle tüm ülkelerin Kovid-19 sonrası yeni normale hazırlanmaya başladığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Pandemi, yaratıcı politikalar ve dayanışma olmadan başarılı olamayacağımızı gösterdi. Bu aynı zamanda daha dayanıklı ekonomi ve turizm sektörleri inşası için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

"15 milyon misafirimize ev sahipliği yaptık"

Türkiye'nin salgın döneminde turizme ilk kapılarını açan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Güvenli Turizm kavramı gibi zamanında aldığımız yenilikçi tedbirler sayesinde, geçen sene yaklaşık 15 milyon misafirimize ev sahipliği yaptık. 2021'in daha iyi olması dileğiyle, deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız." dedi. AİD'nin bu yıl 19. yılının kutlandığını belirten Çavuşoğlu, forumu yeniden canlandırmak gerektiğini, bugün kabul edecekleri "Ankara Deklarasyonu"nun da önemli bir yol haritası olacağını kaydetti.

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