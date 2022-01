Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması: Her türlü desteği vereceğiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın bir an önce istikrara, huzura ve barışa kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

