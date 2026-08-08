Dışişleri Bakanlığı ASEAN'ın 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adıyaman'da orman yangını kontrol altına alındı: 60 hektarlık alan zarar gördü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün sabaha karşı başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü. Besni ilçesinde Karaağaç, Yelbastı ve Tekağaç köyleri arasındaki ormanlık alanda dün sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. 40 personel görev aldı Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgede toplam 40 personel görev yaptı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Bölgede ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.