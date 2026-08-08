Güvenpark'ta eylem sürerken resmî tablo ortaya çıktı: 274 bin TL'ye varan gelir ve 43 ayrı hak

Güvenpark’ta 13 Temmuz 2026’da başlatılan eylem, Meclis’e sunulan yeni yasa teklifinin ardından farklı bir boyuta taşındı. Gazilerin özlük haklarında iyileştirmeler öngören kanun teklifini yetersiz bularak açlık grevi başlatan gruptaki isimlerin; kamu istihdamı, malullük aylığı ve tazminatlar dahil olmak üzere devletin sağladığı tüm haklardan geniş ölçüde istifade ettiği resmi kayıtlara yansıdı. Bir yanda hakların yetersiz olduğu gerekçesiyle sürdürülen eylem, diğer yanda yüz binlerce lirayı bulan aylık gelirler ve 43 ayrı sosyal hak bulunması, kamuoyuna sunulan mağduriyet söylemi ile mevcut mali tablo arasındaki farkı tartışmaya açtı.

Bir tarafta “haklarımız yetersiz” gerekçesiyle sürdürülen eylem, diğer tarafta 274 bin TL’ye ulaşan aylık gelirler ve 43 ayrı sosyal ve ekonomik hak… Resmî veriler, kamuoyuna sunulan mağduriyet söylemi ile mevcut tablo arasındaki farkı tartışmaya açıyor.

GAZİLER NE TALEP EDİYOR, MEVZUAT NE DİYOR?

Mevcut düzenlemeye göre yüzbaşı veya öğretmen gibi kamu görevlisi olan rütbeli gaziler, görevdeki emsallerinin güncel maaşını alabiliyor. Ancak er ve erbaş gaziler için mevzuatta doğrudan bir rütbe karşılığı bulunmadığından, bu grubun aylıkları memur taban katsayısı üzerinden hesaplanıyor. Güvenpark'taki eylemin temel gerekçesini de er ve erbaş gazilerin tıpkı rütbeliler gibi kendilerine özel bir emsal aylık belirlenmesi talebi oluşturuyor.

“YETERSİZ” DENİLEN TABLODA AYLIK GELİR 274 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Eyleme öncülük eden isimlerin kamu kurumlarındaki görevleri, gazi aylıkları ve ek tazminatları sayesinde sahip oldukları gelir seviyeleri, eylem sırasında öne çıkarılan ekonomik mağduriyet söylemini tartışmalı hâle getiriyor. Yapılan incelemelerde; eylemde öne çıkan isimlerin kamu kurumlarındaki görevlerinden aldıkları maaşlar, vazife malullüğü aylıkları, bakım destekleri ve ek tazminatlarla birlikte aylık toplam gelirlerinin 274 bin TL’ye kadar ulaştığı belirlendi.

Başka bir ifadeyle, Güvenpark’ta “yetersiz haklar” gerekçesiyle eylem sürerken, eylemin ön saflarında bulunan bazı isimlerin farklı kamu ödemeleriyle ulaştığı aylık gelir yüz binlerce lirayı buluyor.

Mevcut mevzuat çerçevesinde ödenen kalemler ve ulaşılan aylık gelir seviyeleri şöyle:

Kurum Maaşı + Malullük Aylığı: Kamu kurumu brüt maaşı ile gazi aylığının birleşimiyle 274 bin TL brüt gelir.

Kamu Maaşı + Gazi Aylığı + Ek Tazminat: Kurum maaşı, vazife malullüğü aylığı ve ek tazminat ödemeleriyle 204 bin TL brüt gelir.

Kamu Maaşı + Bakım Desteği + Gazi Aylığı: Kurum maaşı, bakım desteği ve malullük aylığının bir arada ödenmesiyle 180 bin TL gelir.

Kurum Maaşı ve Kesintisiz Gazi Aylığı Birlikteliği: Kamu istihdam maaşı ve malullük aylığının birlikte ödenmesiyle 164 bin TL ile 169 bin TL arası gelir.

Bakım Desteği + Malullük Aylığı: Aktif çalışma şartı olmaksızın bağlanan bakım aylığı ve gazi aylığıyla 122 bin TL gelir.

Bu rakamlar, tartışmanın yalnızca yeni bir mali hak talebi üzerinden değil, hâlihazırda sağlanan toplam kamu desteği üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

43 AYRI HAKTAN YARARLANIYORLAR

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında gaziler için tanımlanan 43 ayrı hak ve muafiyet ilgili kurumların koordinasyonunda eksiksiz bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Aylık Kesilmeden Kamu İstihdamı ve İkinci Emeklilik Hakkı:Kamuda istihdam edilen gazilerin gazi aylıkları kesilmemekte, gerekli çalışma süresini doldurduklarında ikinci bir emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.

Nakdi Tazminat Hakkı: Bakıma muhtaç gazilere bugünkü rakamlarla 2 milyon 636 bin 954 TL, diğer engellilik durumlarına göre 1 milyon TL’ye varan nakdi tazminat ödenmektedir.

Faizsiz Konut Kredisi: 2026 yılı itibarıyla 1 milyon 233 bin TL faizsiz konut kredisi imkânı sağlanmakta ve tapu harcı muafiyeti uygulanmaktadır.

Yıllık Eğitim-Öğretim Yardımı: Gazilerin öğrenim gören çocuklarına her eğitim yılı başında yılda bir defa olmak üzere; ilköğretim öğrencileri için 17 bin 553 TL, ortaöğretim öğrencileri için 26 bin 329 TL, yükseköğretim (üniversite) öğrencileri için ise 35 bin 106 TL nakdi eğitim yardımı ödenmektedir.

Sağlık Hizmeti ve Tıbbi Cihaz Temini: İhtiyaç duyulan her türlü ortez, protez ve medikal gereç, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından katılım payı alınmaksızın karşılanmaktadır.

Mali ve Sosyal Muafiyetler: Konutlarda doğalgazda %50, suda %50 ve elektrikte %40 indirim uygulanmakta, emlak vergisi muafiyeti, ücretsiz toplu taşıma, burs, yurt ve özel okul kontenjanı hakları sunulmaktadır.

Dolayısıyla Güvenpark’taki eylemin merkezindeki tartışma, gazilere herhangi bir hak sağlanıp sağlanmadığından çok, mevcut 43 ayrı hak ve yüksek gelir kalemlerine ilave olarak yeni bir “emsal aylık” düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı noktasında düğümleniyor.

Eylemcilerin taleplerini dile getirme hakkı tartışmasız olmakla birlikte, kamuoyunun da talepte bulunanların mevcut ekonomik ve sosyal haklarının tamamını bilerek değerlendirme yapması önem taşıyor. 274 bin TL’ye kadar ulaşan aylık gelir, kamu istihdamı, kesilmeyen gazi aylığı, ikinci emeklilik imkânı, milyonlarca liraya ulaşabilen tazminatlar ve toplam 43 ayrı sosyal hak birlikte değerlendirildiğinde, Güvenpark’taki “yetersizlik” söyleminin hangi somut mali koşullar içerisinde dile getirildiği sorusu daha da belirginleşiyor.

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