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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cami saldırısına tepki: Asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Larnaka Büyük Camii’ne düzenlenen saldırıyı kınayarak, “Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan cami saldırısına tepki: Asla kabul edilemez
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Larnaka Büyük Camii’ne karşı yapılan saygısızlığı kınadı. Erbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek, yargıya sevk edilmesini bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

KKTC Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, 2 Aralık akşamı Larnaka Büyük Camisi'ne çirkin bir saldırı gerçekleştiği belirtilmişti.

Saldırıda yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Rum polisi tarafından yürütülen soruşturma sonucunda yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedilmişti.

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