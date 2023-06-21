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Diyarbakır Havalimanı otoparkında ambalajı üzerinde sıfır otomobiller görüntülendi

Diyarbakır Havalimanı otoparkının eksi birinci katında plakasız ve ambalajları üzerinde onlarca sıfır otomobiller görüntülendi. Ne zaman ve kim tarafından park edildiği bilinmeyen otomobillerin stokçular tarafından konulduğu ileri sürülürken, telefonla ulaşılan otopark yetkilisi çelişkili ifadeler verdi. İlk önce otoparkta böyle araçların olmadığını belirten otopark yetkilisi fotoğraf ve görüntülerinin olduğunun belirtilmesi üzerine ise araçların kiralama şirketlerine ait olduğunu ve plakaları takıldıktan sonra kiraya verildiğini söyledi.

16:44 . 21/06/2023 Çarşamba
DHA
Diyarbakır Havalimanı otoparkı.

Diyarbakır Havalimanı otoparkı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Havalimanı otoparkının eksi 1’inci katında plakasız ve ambalajları üzerinde sıfır otomobiller görüntülendi. Ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen otomobillerin stokçular tarafından konulduğu iddia edildi.

Konunun uzmanları, sıfır araçların tescil işini normalde satın alınan bayinin yaptığını, eğer onlara yaptırılmak istenmiyorsa bayiden alınan evrakla notere gidilip alınan plakanın şoförler odasından bastırıldığını ifade ederek, araçların büyük ihtimalle ‘stokçuluk’ için otoparka konulduğunu söyledi.

Çelişkili cevaplar verildi

Konuyla ilgili ulaşılan otopark yetkilisi ise ilk önce otoparkta plakasız ve ambalajları üzerinde otomobil olmadığını söyledi. Ardından otoparktaki otomobillerin fotoğraf ve görüntülerinin olduğunun belirtilmesi üzerine yetkili bu kez, araçların kiralama şirketlerine ait olduğunu ve plakaları takıldıktan sonra kiraya verildiğini söyledi.


#Diyarbakır Havalimanı
#Otopark
#sıfır araç
1 saat önce
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