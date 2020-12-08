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Gündem Doktorlar çıkardık demişti Bebekken yuttuğu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu
AYDİN

Doktorlar çıkardık demişti: Bebekken yuttuğu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

Aydın'da 18 yaşındaki Gözdenur Akdağ'ın 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğne, operasyonla çıkarıldı. Çocukken doktorların iğneyi çıkardıklarını söylediğini belirten Akdağ, "17 yıl sonra iğneden kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum" dedi. Genç kızı ameliyat eden Dr. Murat Yılmaz "İğne bağırsak dışına çıktığında karaciğer, dalak gibi organlara değerse kanama yapabiliyor. Hasta bu açıdan şanslı. Aynı şekilde bağırsak içinde bir perforasyon yapmamış. Deliği bağırsak kendi kendine kapatmış." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Genç kız, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Genç kız, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karın ağrısı şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran 18 yaşındaki Gözdenur Akdağ'ın karnında toplu iğne bulunduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yılmaz'ın gerçekleştirdiği 2 saatlik operasyonun ardından genç kızın karnındaki iğne çıkartıldı.

  • Sağlığına kavuşan Akdağ, 1 yaşındayken iğne yuttuğunu, o dönem hastaneye gittiklerini, 2 yıl süren tedavinin ardından doktorların ailesine iğneyi çıkardıkları bilgisini verdiklerini savundu.

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Sağlığına kavuştu

Bu tedavinin ardından hayatına devam ettiğini, karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede karnında toplu iğne göründüğü söylenince şaşırdığını ifade eden Akdağ, "17 yıl sonra iğneden kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Ama çok iyiyiz, mutluyum." dedi.

Minik kızın karnından 57 tane solucan çıktı!
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Minik kızın karnından 57 tane solucan çıktı!
Bitlis'in Tatvan ilçesinde karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran 5 yaşındaki kız çocuğunun bağırsaklarından uzunlukları 10 ile 27 santimetre arasında değişen 52 adet solucan çıkarıldı. Doktorlar olayın sebebinin çocuğun yiyeceği yiyeceklerden ya da hijyen eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.


  • Yılmaz da bu tip karın ağrısı şikayetlerinde yabancı cismin genellikle bağırsakta olduğu kanısına vardıklarını fakat Akdağ'da farklı bir durumun yaşandığını söyledi.

"Hasta çok şanslıymış"

Görüntüleme yöntemiyle iğnenin bağırsaktan dışarı çıktığını, yağ dokusu içine gizlendiğini gördüklerini aktaran Yılmaz, iğnenin bağırsağı delmesine rağmen hastanın şanslı olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "İğne bağırsak dışına çıktığında karaciğer, dalak gibi organlara değerse kanama yapabiliyor. Hasta bu açıdan şanslı. Aynı şekilde bağırsak içinde bir perforasyon yapmamış. Deliği bağırsak kendi kendine kapatmış." ifadelerini kullandı.

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