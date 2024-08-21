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Dünya İnsani Yardım Günü'ne özel sergi düzenlendi

04:00 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:00 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türk Kızılayı tarafından savaş ve afet bölgelerinde hizmet veren gönüllülerin anısına '19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'ne özel fotoğraf sergisi düzenlendi. Renda Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, "Humanitarian (İnsani yardım)" ve "Hedef değil (Not a target)" temalarının yanı sıra Suriye'de yardım faaliyetleri yürütürken uğradığı saldırı sonucu şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman'a özel bir bölüm de yer alıyor. Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, insani yardım çalışanları ve sivillerin korunmasının önemine değinerek “İnsani yardım ekipleri, dünyanın dört bir tarafında geride ihtiyaç sahibi hiç kimseyi bırakmamak için kendi hayatlarından fedakarlık yaparak görev yapıyor.” dedi.




#Sergi
#Türk Kızılayı
#Dünya İnsani Yardım Günü
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