İletişim Başkanlığından 'Ege sahillerinde Komodo ejderi görüldü' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ege sahillerinde Komodo ejderi görüldüğü iddialarını yalanladı.
Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yeşil renkli bir sürüngenin denizden çıktığı anlara yer verilerek Ege sahillerinde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldüğü ileri sürüldü.
Sosyal medyada büyük merak uyandıran görüntüler kısa sürede yayıldı.
DMM'den 'Komodo ejderi' iddialarına yalanlama
Türkiye sınırları içerisinde ve Anadolu coğrafyasında görülmeyen Komodo ejderini merak etmeye başlarken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Resmi X hesabından paylaşımda bulunan DMM, söz konusu görüntülerdeki hayvanın Komodo ejderi değil Amerikan İguanası olduğunu belirtti.
Görüntülerdeki Amerikan İguanası'nın doğal yaşam alanlarının tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu Orta ve Güney Amerika olduğu kaydedilerek, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.