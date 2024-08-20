İletişim Başkanlığından 'Ege sahillerinde Komodo ejderi görüldü' iddialarına yalanlama

Yalova'daki bir taksi durağına giren iguana itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir taksi durağında çalışan Suat Üzülmez, durakta iguana olduğunu fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvanı yakaladı. Üzülmez, gazetecilere, durakta su içtiği sırada iguana gördüğünü belirterek 'Dışarı çıkıp itfaiyeye haber verdim. Timsah gibiydi şekli korktum. Belgesellerden tanıyorduk ama ismini bilmiyorum. İlk gördüğümde çok korktum. Yine de korkum devam ediyor' ifadesini kullandı.