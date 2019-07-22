Gündem Düzcedeki aramalar yarın devam edecek
DÜZCE

Düzce'deki aramalar yarın devam edecek

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi. Kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarına yarına devam edilecek.

Haber Merkezi AA
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması nedeniyle kaybolanlar aranıyor.
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması nedeniyle kaybolanlar aranıyor.

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama-kurtarma ekiplerinin, kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışması gün boyu sürdü.

Esmahanım ve Uğurlu köyleri ile Melenağzı'nda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, 21 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalara yarına kadar ara verdi.

Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Ara verilen arama kurtarma çalışmaları, yarın sabah yeniden başlatılacak.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesi Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, dün Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, bugün de Uğurlu köyünde evine 1,5 kilometre uzaklıkta ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

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