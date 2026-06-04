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Edirne'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

00:394/06/2026, jeudi
IHA
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Kapıkule güzergahında yolların bazı bölümleri suyla kaplandı.
Kapıkule güzergahında yolların bazı bölümleri suyla kaplandı.

Edirne'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı ulaşımda aksamalara, tarım arazilerinde ise zarara neden oldu. Kapıkule Sınır Kapısı güzergahında bazı yollar su altında kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Dolu yağışı ise özellikle ayçiçeği ve buğday ekili tarlalarda hasara yol açtı.

Edirne’de etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, tarım arazileri zarara yol açtı. Kapıkule Sınır Kapısı güzergahında etkisini gösteren yağış sonrası bazı noktalarda yollar sular altında kaldı.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’na gidiş istikametinde su birikintileri oluştu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, araçlar kontrollü şekilde yoluna devam etti. Bazı bölgelerde yol yüzeyinin suyla kaplanması trafikte yavaşlamalara sebep oldu.

Yağışla birlikte etkili olan dolu, Budakdoğanca, Kemalköy ve Karabulut köyleri başta olmak üzere çevredeki tarım arazilerinde zarara yol açtı. Özellikle ayçiçeği ve buğday ekili tarlalarda dolunun etkisiyle ürünlerin zarar gördüğü belirtildi.



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