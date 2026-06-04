Edirne'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Edirne’de etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, tarım arazileri zarara yol açtı. Kapıkule Sınır Kapısı güzergahında etkisini gösteren yağış sonrası bazı noktalarda yollar sular altında kaldı.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’na gidiş istikametinde su birikintileri oluştu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, araçlar kontrollü şekilde yoluna devam etti. Bazı bölgelerde yol yüzeyinin suyla kaplanması trafikte yavaşlamalara sebep oldu.

Yağışla birlikte etkili olan dolu, Budakdoğanca, Kemalköy ve Karabulut köyleri başta olmak üzere çevredeki tarım arazilerinde zarara yol açtı. Özellikle ayçiçeği ve buğday ekili tarlalarda dolunun etkisiyle ürünlerin zarar gördüğü belirtildi.







