Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Yoğun duman ekipleri alarma geçirdi: Gerçek anlaşıldı

Yoğun duman ekipleri alarma geçirdi: Gerçek anlaşıldı

00:461/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yoğun duman kısa süreli paniğe yol açtı.
Yoğun duman kısa süreli paniğe yol açtı.

Edirne’de açık alanda yakılan mangaldan çıkan yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede dumanın mangaldan kaynaklandığı belirlendi.

Edirne’de açık alanda mangal yakan bir vatandaşın çıkardığı yoğun duman, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kocasinan Mahallesi Dr. Doğan Cihan Caddesi’nde meydana geldi. Bir alandan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede dumanın açık alanda yakılan mangaldan kaynaklandığını belirledi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığının anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Olay kısa süreli paniğe neden olurken, ekiplerin ihbara hızlı şekilde müdahale ettiği görüldü.



#Edirne
#Mangal
#Duman
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler