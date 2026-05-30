Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Tunca Nehri’nde aynı gün ikinci ceset bulundu

Tunca Nehri’nde aynı gün ikinci ceset bulundu

20:1730/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
AFAD ekipleri cesedi bot yardımıyla kıyıya çıkardı.
AFAD ekipleri cesedi bot yardımıyla kıyıya çıkardı.

Edirne’de Tunca Nehri’nin Sarayiçi mevkisinde aynı gün içerisinde bir erkek cesedi daha bulundu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, 2 gündür haber alınamayan Volkan Cevizli’ye ait olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde bulunan diğer cesedin ise kayıp olarak aranan Halil İbrahim Arslan olduğu tespit edilirken, iki kişinin nehir kenarına birlikte geldikleri değerlendiriliyor.

Edirne'de Tunca Nehri'nde aynı gün içerisinde bir erkek cesedi daha bulundu.

Nehrin Sarayiçi mevkisinde suyun içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince bot yardımıyla sudan alınarak kıyıya çıkarılan cesedin 2 gündür haber alınamayan Volkan Cevizli'ye ait olduğu belirlendi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Sabah saatlerinde de bir ceset bulunmuştu

Öte yandan sabah saatlerinde aynı yerde bulunan cesedin de 2 gün önce kayıp başvurusu yapılan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu ailesince teşhis edildi.

Arslan ve Cevizli'nin nehir kenarına birlikte geldikleri tahmin ediliyor.




#erkek cesedi
#sağlık ekipleri
#Tunca Nehri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşeron işçiye kadro ne zaman? 100 bin taşeron işçiyi kadroya alımında son durum nedir?